Ayrılıklar resmen gerçekleşiyor: Galatasaray satıştan pay alacak
Galatasaray'da Okan Buruk'un işaret ettiği ayrılıklar gerçekleşiyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Derrick Köhn, Alman ekibi Union Berlin'e gidiyor. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
Sky Sport'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, Union Berlin için salı günü sağlık kontrolünden gelecek.
Anlaşmaya göre Union Berlin, Köhn için Galatasaray'a yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.
Galatasaray, Köhn'ü Hannover'dan 3.35 milyon euroya transfer etmiş ve oyuncuyu geçtiğimiz sezon Werder Bremen'e kiralamıştı.
CUESTA İÇİN 6' MİLYON EURO
Spartak Moskova, Cuesta için 6+2 milyon euro teklif etti. Şu anda oyuncuyla görüşülüyor. Cuesta'ya önerilen maaş bonuslar hariç 1.5 milyon euro.
Transferde anlaşma sağlanırsa oyuncu, bu hafta sağlık kontrolleri için Moskova'ya gidecek. (Sport24)
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ, ROMA BASTIRIYOR
Jadon Sancho transfer için eylül ayını işaret etti. Yıldız oyuncu, eylül ayına kadar bir kulüple anlaşma sağlayamazsa Beşiktaş'a 'evet' diyecek. (FOTOMAÇ)
Trabzonspor'da orta saha transferi içn Renato Sanches'in ismi gündeme geldi. Benfica'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sakatlık geçmişinden dolayı oyuncunun son durumu detaylı bir şekilde inceleniyor. (FANATİK)
İtalyan ekibi Roma, bu sabah Jadon Sancho'dan olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmedi. Oyuncuyu ikna etmek için çalışıyor. (Di Marzio)
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Sörloth, Atletico Madrid'den ayrılma kararı aldı. İspanyol kulübü 35 milyon euro istiyor. (İspanyol medyası)
