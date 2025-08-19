Ayrılıklar resmen gerçekleşiyor: Galatasaray satıştan pay alacak

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Derrick Köhn, Alman ekibi Union Berlin'e gidiyor. Sarı kırmızılılar, Köhn'ün sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.



Sky Sport'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, Union Berlin için salı günü sağlık kontrolünden gelecek.



Anlaşmaya göre Union Berlin, Köhn için Galatasaray'a yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.



Galatasaray, Köhn'ü Hannover'dan 3.35 milyon euroya transfer etmiş ve oyuncuyu geçtiğimiz sezon Werder Bremen'e kiralamıştı.

CUESTA İÇİN 6' MİLYON EURO



Spartak Moskova, Cuesta için 6+2 milyon euro teklif etti. Şu anda oyuncuyla görüşülüyor. Cuesta'ya önerilen maaş bonuslar hariç 1.5 milyon euro.

Transferde anlaşma sağlanırsa oyuncu, bu hafta sağlık kontrolleri için Moskova'ya gidecek. (Sport24)