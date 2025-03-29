Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.



Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi. VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.



Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.