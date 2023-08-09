Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın olmak için kulaç atıyor (Aysu Türkoğlu kimdir?)

Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda’dan başlayıp İskoçya’ya varmayı hedeflediği Kuzey Kanalı Geçişi ile adını tarihe yazdırmaya hazırlanıyor. Türkoğlu, geçiğimiz yıl Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı başarmıştı.
Yüzüşün yaklaşık 12 saat sürmesini beklediğini anlatan Türkoğlu, "Yaklaşık 36-40 kilometre aralığında bir mesafe olacak. Orada bazı deniz anaları var. Bu hayvanların bazı tepkimeleri oluyor. Vücudunuzun alerjik tepkime reaksiyonu çok yüksekse, komalık seviyelere kadar gelebiliyorsunuz. Ancak ben böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum." dedi.
Zorlu şartlara alışkın olduğunu ve antrenmanlarını da buna göre yaptığını kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Manş Denizi'nden sonra ufak bir sakatlığım olmuştu. Bu nedenle biraz ara vermek zorunda kalmıştım ama sonrasında sakatlığım geçince ve doktorlarla da konuştuktan sonra her şey yoluna girdi. Antrenmanlarıma devam etmeye başladım. Çeşitli antrenmanlarımız oluyor. 6 saat 12 derecelik suda da antrenman yaptım, 2 saat sprint antrenmanları da yaptım. Kuvvet antrenmanları ve ekstrada fizyoterapiyle beraber içsel kuvvetlendirme antrenmanları da oldu. Bu geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marina'dan çıkıp, Heybeli Ada'yı dönüp geri geldim. Su sıcaklığı 12,7 dereceydi. Benim için çok güzel bir antrenmandı. Kuzey Kanalı'nı geçersem, bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olacağım."
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.
AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?
22 yaşındaki Aysu Türkoğlu Bodrumlu. Aysu Türkoğlu Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi. 15 yıldır profesyonel yüzücü olan Türkoğlu 7 yıldır açık su branşıyla ilgileniyor.
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