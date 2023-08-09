Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın olmak için kulaç atıyor (Aysu Türkoğlu kimdir?)

Zorlu şartlara alışkın olduğunu ve antrenmanlarını da buna göre yaptığını kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Manş Denizi'nden sonra ufak bir sakatlığım olmuştu. Bu nedenle biraz ara vermek zorunda kalmıştım ama sonrasında sakatlığım geçince ve doktorlarla da konuştuktan sonra her şey yoluna girdi. Antrenmanlarıma devam etmeye başladım. Çeşitli antrenmanlarımız oluyor. 6 saat 12 derecelik suda da antrenman yaptım, 2 saat sprint antrenmanları da yaptım. Kuvvet antrenmanları ve ekstrada fizyoterapiyle beraber içsel kuvvetlendirme antrenmanları da oldu. Bu geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marina'dan çıkıp, Heybeli Ada'yı dönüp geri geldim. Su sıcaklığı 12,7 dereceydi. Benim için çok güzel bir antrenmandı. Kuzey Kanalı'nı geçersem, bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olacağım."



Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.