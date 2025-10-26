Ayvalıkgücü çıkışını sürdürüyor

Cezasının sona ermesinde bu sezon ilk kez Hüsnü Uğural Stadı'nda taraftarıyla buluşan Ayvalık'ta stoper Ahmet Batuhan Akyüz defansta görev almasına rağmen hat-trick yaparak tarihi bir performans sergiledi.

Son 3 sezonda Play-Off'ta 2'nci Lig'in kapısından dönen, bu sezon ilk 5 haftada bocaladıktan sonra kendine gelen Ayvalıkgücü 14 puana ulaşarak Play-Off yarışına ortak oldu.

Geçen hafta Uşakspor'u evinde 4-1 yenerek liderlikten indiren Söke 1970 ise ilk yenilgisiyle tanıştı.

Bu sezon daha önce 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan 15 puanla Play-Off potasındaki Söke ekibi namağlup ünvanını Ayvalık'ta bıraktı.