Ayvalıkgücü'nün yeni gözdesi Ferhat

Maçın 110'uncu dakikasında oyuna girip bir topu direkten dönen genç futbolcu aldığı kısa sürede gösterdiği performansla umut verdi.

Sezon başında milli golcüsü Ali Habeşoğlu'nu Süper Lig'den düşen Bodrum FK'ya satan Ayvalık ekibinin yıldız adayı Ferhat'tan da beklenti içinde olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Habeşoğlu'ndan sonra, 'Ayvalık bir yıldız daha mı yetiştiriyor?' sorusu şimdiden konuşulmaya başlandı" denildi.