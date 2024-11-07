AZ Alkmaar - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
88. DAKİKA - GOL
AZ Alkmaar Kasius'un golüyle skoru 3-1'e getirdi.
81. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün yerine Cenk Tosun oyuna girdi.
79. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de Becao'nun yerine Mert Hakan oyunda.
75. DAKİKA - GOL
AZ Alkmaar, Smit'in kaydettiği golle yeniden öne geçti.
70. DAKİKA - GOL
Fenerbahçe, En Nesyri'nin kafa golüyle skora denge sağladı.
62. DAKİKA - PENALTI KAÇTI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko 61. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen En-Nesyri penaltı vuruşundan yararlanamadı.
60. DAKİKA - GOL
AZ Alkmaar, Daal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
58. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Saint-Maximin'in yerine En-Nesyri ile Szymanski oyuna dahil oldu.
54. DAKİKA - SARI KART
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.
51. DAKİKA - SARI KART
AZ Alkmaar'da Mijnans, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü
İKİNCİ YARI
Mücadelenin ikinci yarısı AZ Alkmaar'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
28. DAKİKA - FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. Savunma topu kornere çeldi.
25. DAKİKA
Mücadelenin ilk 25 dakikası golsüz beraberlikle devam etti.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İLK 11
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.
JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.
Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.
Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.
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