AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında John Beaton düdük çalacak

Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Calum Scott olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Andrew Dallas oturacak. Yardımcı VAR olarak da Portekiz'den Tiago Martins görev alacak.

