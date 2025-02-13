AZ Alkmaar - Galatasaray (Canlı anlatım)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı AZ Alkmaar'ın santrasıyla hareketlendi.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
43. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.
36. DAKİKA - GOL
AZ Alkmaar'da Parrott, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek yeniden öne geçti.
21. DAKİKA - GOL!
Galatasaray, Roland Sallai'nin golüyle skora denge sağladı!
19. DAKİKA - AZ ALKMAAR 2. GOLE YAKLAŞTI
Muslera'dan sıyrılan Poku topu boş kaleye yuvarlamak istedi Abdülkerim Bardakcı topu kornere çeldi.
13. DAKİKA - GOL
AZ Alkmaar, Mijnans'in frikik golüyle 1-0 öne geçti.
12. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.
10. DAKİKA - MERTENS YERDE KALDI, OYUN DURDU
Galatasaray'da Mertens'in suratına yakın mesafeden top geldi. Futbolcu yerde kaldı, oyun bir süreliğine durduktan sonra devam etti.
CANLI ANLATIM
Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kritik AZ Alkmaar deplasmanında.
6 EKSİK
Sarı kırmızılılar play-off turunun ilk maçına önemli eksiklerle gitti.
Osimhen, Torreira ve Sanchez kart cezası, Yunus, Jakobs ve Icardi ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
İLK 11
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott
Galatasaray: Muslera, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Mertens, Berkan, Jelert, Sara, Barış, Sallai, Morata
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor