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AZ Alkmaar - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray (Canlı anlatım)

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı AZ Alkmaar'ın santrasıyla hareketlendi. 

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

43. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

36. DAKİKA - GOL

AZ Alkmaar'da Parrott, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek yeniden öne geçti.

21. DAKİKA - GOL!

Galatasaray, Roland Sallai'nin golüyle skora denge sağladı!

19. DAKİKA - AZ ALKMAAR 2. GOLE YAKLAŞTI

Muslera'dan sıyrılan Poku topu boş kaleye yuvarlamak istedi Abdülkerim Bardakcı topu kornere çeldi.

13. DAKİKA - GOL

AZ Alkmaar, Mijnans'in frikik golüyle 1-0 öne geçti.

12. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

10. DAKİKA - MERTENS YERDE KALDI, OYUN DURDU

Galatasaray'da Mertens'in suratına yakın mesafeden top geldi. Futbolcu yerde kaldı, oyun bir süreliğine durduktan sonra devam etti.

CANLI ANLATIM

Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla hareketlendi.

, Avrupa Ligi'nde kritik AZ Alkmaar deplasmanında.

6 EKSİK

Sarı kırmızılılar play-off turunun ilk maçına önemli eksiklerle gitti.

Osimhen, Torreira ve Sanchez kart cezası, Yunus, Jakobs ve Icardi ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

İLK 11

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

Galatasaray: Muslera, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Mertens, Berkan, Jelert, Sara, Barış, Sallai, Morata

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