AZ Alkmaar - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray'da Mertens'in suratına yakın mesafeden top geldi. Futbolcu yerde kaldı, oyun bir süreliğine durduktan sonra devam etti.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kritik AZ Alkmaar deplasmanında.

6 EKSİK

Sarı kırmızılılar play-off turunun ilk maçına önemli eksiklerle gitti.



Osimhen, Torreira ve Sanchez kart cezası, Yunus, Jakobs ve Icardi ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

İLK 11



AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott



Galatasaray: Muslera, Kaan, Cuesta, Abdülkerim, Mertens, Berkan, Jelert, Sara, Barış, Sallai, Morata