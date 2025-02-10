AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu maçlarına geri sayım başladı. Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek.



AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



AZ Alkmaar-Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.



Hollanda'da yapılacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.



RÖVANŞ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU



RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER



UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.



Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:



AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray



Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)



Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)



Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)



Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)



Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)