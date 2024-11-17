AZ Alkmaar-Galatasaray maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar devam ediyor. Son olarak ingiliz ekibi Tottenham'ı yenen Galatasaray şimdi ise Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 5. hafta müsabakasına geri sayım devam ederken, futbolseverler ise bu maçın tarihine odaklandı. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında güzel sonuçlar alan Galatasaray ilk 4 haftada 10 puan topladı. Tottenham karşısında 3-2'lik skorla galibiyetle alan ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılı takım şimdi ise AZ Alkmaar karşısında üç puan için sahada olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi...
AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
İlk 4 maçını 10 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak.
AZ Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
28 Kasım: Alkmaar-Galatasaray
12 Aralık: Malmö-Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray-D.Kiev
30 Ocak: Ajax-Galatasaray
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