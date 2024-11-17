AZ Alkmaar-Galatasaray maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?





AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında güzel sonuçlar alan Galatasaray ilk 4 haftada 10 puan topladı. Tottenham karşısında 3-2'lik skorla galibiyetle alan ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılı takım şimdi ise AZ Alkmaar karşısında üç puan için sahada olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi...



AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



İlk 4 maçını 10 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak.



AZ Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.



Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI



28 Kasım: Alkmaar-Galatasaray



12 Aralık: Malmö-Galatasaray



21 Ocak: Galatasaray-D.Kiev



30 Ocak: Ajax-Galatasaray