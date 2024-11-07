AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? Fenerbahçenin rakibi AZ Alkmaar hakkında bilinenler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Peki, Alkmaar hangi ülkenin takımı? Fenerbahçenin rakibi Alkmaar hakkında bilinenler
Alkmaar Zaanstreek, yaygın adıyla AZ Alkmaar, Hollanda'nın köklü futbol kulüplerinden biridir. 1967 yılında kurulan bu kulüp, ülkenin kuzeybatısında yer alan Alkmaar şehrini temsil eder.
Hollanda Eredivisie Ligi'nde mücadele eden AZ Alkmaar, son yıllarda başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir.
AZ ALKMAAR BAŞARILARI
İlk Hollanda ligi şampiyonluğunu 1981 yılında elde etmiştir. 2006-07 sezonunda son haftaya önde girmesine rağmen son maçta yenilerek şampiyonluğu kaybetmiştir. 2008-09 sezonunda ikinci şampiyonluğunu kazanmıştır.
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