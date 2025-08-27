Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı.

ADINI LİG ETABINA YAZDIRDI



Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.



Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı.

Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.