Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Mercedes'ten George Russel'ın oldu
26.09.2026 20:59
Mercedes pilotu Gerorge Russel bu sezon 3. kez podyumda en üst basamağa çıkmayı başardı.
Formula 1'de sezonun 15. yarışını George Russel, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesi ile kazandı. İkincilik Red Bull'dan Max Verstappen'in.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell zafere ulaştı.
Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 302
2. George Russell (Büyük Britanya): 236
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186
5. Charles Leclerc (Monako): 179
- Takımlar
1. Mercedes: 538
2. Ferrari: 378
3. McLaren: 306
4. Red Bull: 263
5. Racing Bulls: 83