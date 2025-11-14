Azerbaycan maçı öncesi Fransa'ya kötü haber, Mbappe sakatlandı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci maçında Ukrayna'yı 4-0 yenen Fransa, turnuvaya katılmayı garantiledi.

"Mavilier", gruptaki son maçını önümüzdeki pazar günü Azerbaycan ile deplasmanda oynayacak.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, zorlu karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

"BİLEĞİNDE İLTİHAPLANMA VAR"

Fransa Futbol Federasyonu, Kylian Mbappe'nin bileğindeki iltihaplanma nedeniyle milli takım kampını terk ettiğini ve Madrid'e döndüğünü duyurdu.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Sağlık ekiplerimiz, Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma tespit etti ve bunun muayene edilmesi gerekiyor. Oyuncumuz, bu sebeple Madrid'e geri dönmüştür."

KARŞILAŞMA SAAT 20.00'DE

Fransa'nın Azerbaycan ile karşılaşacağı mücadele 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.