Azerbaycan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Azerbaycan zorlu karşılaşmada Ukrayna’yı konuk ediyor. Ukrayna kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Azerbaycan - Ukrayna mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Azerbaycan, Ukrayna karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Azerbaycan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AZERBAYCAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Azerbaycan ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 19.00’da başlayacak ve Exxen, S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- Azerbaycan