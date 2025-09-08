NTV.COM.TR

Azerbaycan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Azerbaycan zorlu karşılaşmada Ukrayna’yı  konuk ediyor. Ukrayna  kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Azerbaycan - Ukrayna mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Azerbaycan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen , Ukrayna karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Azerbaycan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZERBAYCAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası eleme mücadelesinde Azerbaycan ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 19.00’da başlayacak ve Exxen, S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...