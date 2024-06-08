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Aziz Yıldırım-Ali Koç hangi kanalda konuşacak? Canlı yayın saat kaçta?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etmişti. Yıldırım, Koç'un davetini kabul etti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un hangi kanala çıkacağı ve canlı yayının saat kaçta olacağı merak ediliyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç hangi kanalda konuşacak? Canlı yayın saat kaçta? İşte detaylar...

Aziz Yıldırım-Ali Koç hangi kanalda konuşacak? Canlı yayın saat kaçta?

Başkanı , kongrede yaptığı konuşmada 'ı canlı yayına davet etmişti. Koç, "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım." demişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Canlı yayına çıkmayı kabul eden Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım-Ali Koç hangi kanalda konuşacak? Canlı yayın saat kaçta? - 1

- CANLI YAYINI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bugün gerçekleşecek canlı yayın saat 23.00'te Habertürk ekranlarında olacak.

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