Aziz Yıldırım dernek başkanlarıyla görüşecek
28.11.2026 16:40
Reuters
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dernek başkanlarıyla buluşacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.
Kulübün açıklamasına göre Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, basına kapalı olacak.
Yıldırım, söz konusu buluşmada dernek başkanlarının görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyecek.
Etkinlikte derneklerin kulübe katkılarının artırılması ve sarı-lacivertli camianın dayanışmasının güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar atılacak.