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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kötü günler yaşayacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün geleceği için yakındı. Yıldırım, sarı-lacivertlileri çok kötü günlerin beklediğini söyledi.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kötü günler yaşayacak

Bir etkinlikte söz alan , örnek üzerinden ilkokulda çocukların tamamına yakınının Galatasaraylı olduğunu aktararak, "Biz bugünün değil, geleceğin hesabını yapmalıyız. 'yi çok büyük tehlikeler bekliyor. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak." dedi.

Sarı-lacivertlilerdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Benim aday olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Önemli olan ya da oradaki başkan kimse 'Ben bıraktım' dediği anda ne olacağı. Ölene kadar beni kullanmaya kalkarsanız benim ona takatim yok." diye konuştu. 

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