Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kötü günler yaşayacak

Bir etkinlikte söz alan Aziz Yıldırım, örnek üzerinden ilkokulda çocukların tamamına yakınının Galatasaraylı olduğunu aktararak, "Biz bugünün değil, geleceğin hesabını yapmalıyız. Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak." dedi.



Sarı-lacivertlilerdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Benim aday olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Önemli olan Ali Koç ya da oradaki başkan kimse 'Ben bıraktım' dediği anda ne olacağı. Ölene kadar beni kullanmaya kalkarsanız benim ona takatim yok." diye konuştu.