Aziz Yıldırım lehine çekileceği iddia edilmişti. Hakan Safi kararını açıkladı

05.05.2026 21:16

Kongre sürecine girilen Fenerbahçe'de Hakan Safi adaylık kararını resmen açıkladı.

Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

 

Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe Camiamıza,

 

Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum.

 

Bu vesileyle, olağanüstü seçimli kongremizde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

 

Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin her bir ferdini kapsayan, kucaklayan ve ortak hedefler etrafında kenetleyen bir anlayışla yola çıkıyorum.

 

Amacım ve ilk hedefim; göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır.

 

Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe’mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

Safi'nin Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekileceği ve Yıldırım'ın yönetiminde başkanvekili olacağı iddia edilmişti.

 

Trendyol Süper Lig

1
Galatasaray
32+4674
2
Fenerbahçe
32+3770
3
Trabzonspor
32+2466
4
Beşiktaş
32+2059
5
Göztepe
32+1252
6
Başakşehir
32+1951
7
Samsunspor
32+148
8
Ç.Rizespor
32-240
9
Konyaspor
32-340
10
Kocaelispor
32-1037
11
Gaziantep FK
32-1337
12
Alanyaspor
32-134
13
Kasımpaşa
32-1632
14
Eyüpspor
32-1929
15
Antalyaspor
32-2129
16
Gençlerbirliği
32-1528
17
Kayserispor
32-3427
18
Karagümrük
32-2524