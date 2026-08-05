Aziz Yıldırım şikayetçi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldı
05.08.2026 15:37
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ve kulüp aleyhine sosyal medyada paylaşım yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturma talimatı verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik şikayette bulundu.
Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne soruşturma talimatı verdi.
Yıldırım, 1 Ağustos Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda kızı Yaz Yıldırım ve kulüp aleyhine sanal medyada paylaşımlar yapıldığını ve şikayetçi olacağını söylemişti.