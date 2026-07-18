Aziz Yıldırım, Trabzonspor'un yıldızını istiyor | Salah transferinde son durum | Milli futbolcu İtalya'ya gidiyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sona gelindi, transfer hareketliliği hızlandı. Hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...