Aziz Yıldırım, Trabzonspor'un yıldızını istiyor | Salah transferinde son durum | Milli futbolcu İtalya'ya gidiyor
18.07.2026 13:09
Son Güncelleme: 18.07.2026 13:22
NTV
Ertuğrul Doğan ile Aziz Yıldırım
Futbolda Dünya Kupası heyecanı sona yaklaşırken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda sona gelindi, transfer hareketliliği hızlandı. Hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
12:45
MİLLİ YILDIZA KANCA
Zeki Çelik ile yollarını ayıran Roma, Fenerbahçe'den Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor. (Tuttomercato)
10:00
AZİZ YILDIRIM GOLCÜYÜ İSTİYOR
Fenerbahçe, Trabzonspor'un golcüsünü takas yöntemiyle kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Paul Onuachu için 30 milyon euro talep eden Trabzonspor'a 15 milyon euro ve Fatih Tekke'nin çok istediği Oğuz Aydın'ı önerdi. (Sözcü)
08:00
ICARDI
Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Tottenham'ın 21 yaşındaki Fransız oyuncusu Mathys Tel’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (The Guardian)
07:00
SALAH TRANSFERİNDE SON DURUM
Mohamed Salah'ın Avukatı İstanbul'dan ayrıldı. Mohamed Salah, Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı sözleşme için bankadan teminat talep etti. (Yağız Sabuncuoğlu)
03:00
TÜRKİYE DERKEN İSPANYA'YA GİTTİ
Deportivo, Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Aubameyang'ın adı Çorum FK ile anılmıştı.