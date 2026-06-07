Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. "Kazanan Fenerbahçe'dir"

07.06.2026 10:02

Son Güncelleme: 07.06.2026 22:29

Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. "Kazanan Fenerbahçe'dir"
Anadolu Ajansı

Aziz Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü.

Batuhan Durmuş
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy sayma işlemi sona erdi. Yıldırım yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti.

 

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi. Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti. Oy sayma işlemi ise 18.15'te başladı.

 

YILDIRIM 8 YIL SONRA YENİDEN

 

Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Kazanan adayın bu sonucu tarihin en yüksek oyu olarak kayıtlara geçti.

 

Fenerbahçe'nin 35. Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 8 yıl sonra başkan olarak geri döndü.

Kullanılan oy: 27 bin 387

Geçerli oy sayısı: 27 bin 172

Geçersiz oy sayısı: 135

Boş oy: 80

YILDIRIM'DAN KÜRSÜ KONUŞMASI: KAZANAN FENERBAHÇE'DİR
 

Yıldırım zafer sonrası şöyle konuştu:

Kazanan Fenerbahçe'dir. Hakan Safi bey ve herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Birbirimize sarılacağız, ayrışmak yanlış. Biz içimizde ayrışmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Sözümü şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz, borcumuzu ödeyeceğiz. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz."

 

SAFİ'DEN AÇIKLAMA: TEBRİK EDİYORUM

Safi cephesi gelen sonuçların ardından tribününden ayrıldı ve Yıldırım'ı tebrik etti.

Safi seçim sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, “Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimizi, tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur.” ifadelerini kullandı.

 

KATILIM SAYISI

 

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.

 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.


AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

22:00
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu sonuçları açıkladı. Açıklamaya göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Bu sonuçlarla Yıldırım yeniden başkan seçildi.
Anadolu Ajansı
18:15
OYLAR SAYILIYOR
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı.
IHA
17:00
SANDIKLAR KAPANDI
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi.
Anadolu Ajansı
16:29
SAFİ DE OYUNU VERDİ
Hakan Safi de sandık başına giderek oy kullanma işlemini yaptı.
Anadolu Ajansı
15:24
AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI
Aziz Yıldırım, oyunu kızı Yaz Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım yoğunluktan dolayı üçüncü kez sandık başına geldiğinde oyunu atabildi.
Anadolu Ajansı
14:25
AYKUT KOCAMAN OYUNU ATTI
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında olan Aykut Kocaman da oyunu kullanan isimler arasında. Kocaman teknik direktörlük iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: "Bugün, bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok. Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirildim. Bundan son derece şikayetçiyim."
Anadolu Ajansı
14:20
SARAN SANDIKTA
Başkanlığının son gününde stadyuma gelen Sadettin Saran oy verme işlemini tamamladı.
Anadolu Ajansı
14:00
"KAZANAN FENERBAHÇE OLSUN"
Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, "Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
IHA
13:35
ALİ KOÇ SANDIK BAŞINDA
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, genel kurulda oyunu kullandı. Koç, "Bir kez daha haziranın sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
12:30
OĞUZ ÇETİN OYUNU KULLANDI
Aziz Yıldırım'ın futbolun başına geçireceği ve teknik direktör konusunda etkili olacak isim Oğuz Çetin oyunu kullandı.
Anadolu Ajansı
11:00
YILDIRIM DA ALANDA
Safi'den yaklaşık 10 dakika sonra Aziz Yıldırım, oy vermek ve seçimi takip etmek için kongre alanına giriş yaptı.
Anadolu Ajansı
10:50
İLK SAFİ GELDİ
Başkan adaylarından önce Safi oy kullanmak stadyuma geldi.
Anadolu Ajansı
10:00
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı. Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
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