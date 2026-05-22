Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı
22.05.2026 14:24
Son Güncelleme: 22.05.2026 14:33
Aziz Yıldırım.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı geldi.
Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
“Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi kulübü birlikte yönetecek. Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak.
KOÇ VE SAFİ'YE ÇAĞRI
Bana 'Nasıl yapacaksınız?’ diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız, Fenerbahçe'nin geçmişine bakın bunu göreceksiniz.
Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde hep beraber olalım. Fenerbahçe'yi beraber şampiyon yapalım."
YILDIRIM'IN LİSTESİ
Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit