Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı

Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



“Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi kulübü birlikte yönetecek. Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak.

KOÇ VE SAFİ'YE ÇAĞRI

Bana 'Nasıl yapacaksınız?’ diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız, Fenerbahçe'nin geçmişine bakın bunu göreceksiniz.

Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde hep beraber olalım. Fenerbahçe'yi beraber şampiyon yapalım."