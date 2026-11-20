Real Madrid ile sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatılan Arda Güler'e Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tebrik mektubu yazdı.

Yıldırım, kulübün internet sitesinde yer alan mektubunda, "Real Madrid Kulübü ile olan sözleşme uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum." ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN TAKDİRLE İZLEDİK”

Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti:

"Ülke olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

Şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem kulübümüzdeki hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz."

“İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikayeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz. Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz." diyerek milli futbolcuyu tebrik etti.

4 SENE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Güler, 2019-2023 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı.

2019 yılında altyapıya giren Güler; U-15, U-16 ile U-19 takımlarında forma giydi. 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, 2021–2022 ve 2022–2023 sezonlarında Fenerbahçe A takımında oynadı.