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Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu Efes'i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-72 mağlup ederek Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı , Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Yıldırım tebrik mesajında, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Serisi 4. maçında, A. Efes’i 80-72 mağlup edip seride 3-1 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızı, sahada formamızı başarıyla terleten oyuncularımızı, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius başta olmak üzere tüm teknik kadromuz ve idari personelimizi, yönetim kurulumuzu ve Ülker Arena’da tüm sezon boyunca takımızı destekleyen eşsiz taraftarımızı tebrik ederim. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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