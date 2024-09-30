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Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyareti
Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın açıklaması

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Kulübü eski Başkanı , eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı ziyaret etti.

İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi devam eden Akın'a yapılan ziyarette sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

SERHAT AKIN'A SİLAHLI SALDIRI

NE OLMUŞTU?

Akın yorumculuk yaptığı program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı.

Saldırı sonrası Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu iddia edilmişti. Saldırı talimatının ise Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi

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