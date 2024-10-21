Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yanıt: Amacı nedir?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük yapan Arthur Zico'nun iddialarına yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Kafa Sports YouTube programına konuk olan Arthur Zico “Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel’i oyundan almamı istedi. Bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın ifadeleri şu şekilde:

"Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.



Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?



Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."