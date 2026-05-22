Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
22.05.2026 11:27
Son Güncelleme: 22.05.2026 11:30
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu.
Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ediyor.
YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit