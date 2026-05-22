22.05.2026 11:27

Son Güncelleme: 22.05.2026 11:30

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Anadolu Ajansı

Aziz Yıldırım

NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu.

Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ediyor. 
 

YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ
 

ASİL ÜYELER
 

Barış Göktürk

 

Mahmut Nedim Uslu

 

Nihat Özbağı

 

Mustafa Çağlar

 

Ahmet Önder Fırat

 

Cihan Kamer

 

Fatih Öztürk

 

Batuhan Özdemir

 

Tanju Kaya

 

Murat İman

 

Özgür Peker

 

Yusuf Buğra Tanık

 

Mehmet Aydın

 

Mehmet Selim Kosif

 

YEDEK ÜYELER
 

Fatih Aslan

 

Volkan Akan

 

Mustafa Aydın Acun

 

Barış Karagöz

 

Savaş Adalet

 

Demre İşcan

 

Yasemin Babayiğit