Baba Hakkı lakabıyla tanınan Hakkı Yeten kimdir?

Hakkı Yeten, Santrafor mevkiinde görev almış Türk futbolcu, teknik direktör, Spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. başkanıdır.

1 yaşında iken ailesi İstanbul'da Beşiktaş semtine yerleşti. Babası Binbaşı Mahmut Nedim Bey 1914'te I. Dünya Savaşı'nda şehit düşünce o da asker olmaya karar verdi. 5 kardeşiyle birlikte yaşam savaşı veren Hakkı Yeten askeri okula yazıldı. Bu dönemde Karagümrük'te futbola başladı.

1926-1931 yılları arasında Karagümrük'te oynadı. 1931 ile 1948 yılları arasını geçirdiği Beşiktaş'ın tarihindeki önemli isimleri arasına girdi. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı da yaptı. Süleyman Seba ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iki onursal başkanından biridir. Beşiktaş'ın Altyapı tesislerinde adı yaşatılmaktadır. Ayrıca 2016 yılında açılan Vodafone Park kapalı tribüne Baba Hakkı Tribünü adı verilmiştir.

Millî takım kariyeri



II. Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye A millî takım çok az sayıda maç yaptığından Hakkı Yeten de yalnızca 3 kez ay-yıldızlı formayı giyebildi. Türkiye'nin 27 Eylül 1931'de Bulgaristan'a 5-1 yenildiği maçta, Türkiye'nin tek golünü Baba Hakkı atmıştı.

16 Nisan 1989 yılında hayatını kaybeden Hakkı Yeten, her yıl sevenleri tarafından mezarı başında anılıyor.