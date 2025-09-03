Babasının izinden Türkiye'ye geliyor: Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Süper Lig'e imzayı atıyor!
Rangers'tan ayrılan Ianis Hagi, tıpkı babası Gheorghe Hagi gibi Türkiye'ye gelmek üzere...
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte birçok oyuncu serbest statüde kalırken, bu isimlerden biri de Ianis Hagi oldu.
Transferin devam ettiği ülkelerden olan Türkiye'de ise kulüpler, kulübünde düşünülmeyen ya da boştaki oyunculara yöneldi.
IANIS HAGI, SÜPER LİG'E DOĞRU
Rangers'tan yaz transfer döneminin başında ayrılan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan Ianis Hagi, Süper Lig'in yolunu tutuyor.
Rumen basınından Sport.ro'nun haberine göre Ianis Hagi, Elche'den gelen teklifi reddetti. Haberin devamında İspanyol ekibinin Hagi'nin istediği 1 milyon 500 bin euro'luk yıllık ücretin altında kaldığı ifade edildi.
Ianis Hagi'nin Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile anlaştığı ve Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği vurgulandı.
Son 2 ayda Farul ile antrenmanlara çıkan 26 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde şehre gelerek imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.
