Babasının izinden Türkiye'ye geliyor: Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Süper Lig'e imzayı atıyor!

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte birçok oyuncu serbest statüde kalırken, bu isimlerden biri de Ianis Hagi oldu.



Transferin devam ettiği ülkelerden olan Türkiye'de ise kulüpler, kulübünde düşünülmeyen ya da boştaki oyunculara yöneldi.

IANIS HAGI, SÜPER LİG'E DOĞRU



Rangers'tan yaz transfer döneminin başında ayrılan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan Ianis Hagi, Süper Lig'in yolunu tutuyor.

