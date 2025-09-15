Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu

Babasıyla ava giderken keşfedilen yeteneği, sıkı antrenman ve azmiyle birleşerek Çekya’daki Para Trap Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandırdı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Koğuk Mahallesi’nden olan Muaz Erdem Madran, elleri ve ayaklarından engelli olmasına rağmen spora olan ilgisi ve azmiyle dikkat çekiyor.

AVA GİDERKEN YETENEĞİNİ KEŞFETTİ

Genç sporcu yaklaşık 3 yıl önce babası Akif Madran ile ava giderken yeteneğini keşfetti. Babası havaya fırlattığı şişeyi vurmak isteyen Muaz, ilk denemede başarılı oldu. Ardından havaya atılan ikinci şişeyi de tek atışta vurunca, babası ve ailesi yeteneğinin farkına vardı. Bu anlar, ağabeyi Arif Madran tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve videoyu izleyenler, Muaz’ın profesyonel eğitim alması gerektiğini önerdi.

Babasının desteğiyle Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne başvuran Muaz, Koçarlı’daki poligonda yapılan denemelerde hedefleri üst üste vurmayı başardı. Buradan aldığı motivasyonla antrenmanlara başlayan genç sporcu, kısa sürede milli takıma yükseldi.

ALTIN MADALYA KAZANDI

16 yaşındaki milli sporcu, Çekya’nın Brno kentinde PT3 disiplininde yarışarak altın madalyayı kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu, genç sporcuyu gönülden tebrik ederek başarısını tüm ülkeyle paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ülkemizi ve Aydın’ı gururlandıran Muaz Erdem Madran’ın elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.