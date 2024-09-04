Badou Ndiaye, Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Ndiaye'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.