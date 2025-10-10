BAE - Umman maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

BAE - Umman maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Umman zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki BAE - Umman maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



BAE - UMMAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde BAE ve Umman karşı karşıya geliyor. Al Rayyan'da, Thani bin Jassim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 20.15’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

