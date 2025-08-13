Baerum - Stabaek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Norveç Kupası)
Norveç Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Baerum Stabaek’i konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Baerum - Stabaek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Norveç Kupası’nda bugün 16 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Baerum ev sahibi avantajını kullanarak Stabaek karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Baerum - Stabaek maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
BAERUM - STABAEK MAÇI NE ZAMAN?
Norveç Kupası’nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Baerum’un Stabaek’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Maç
- Norveç