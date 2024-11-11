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Bafetimbi Gomis'den futbola veda

Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, futbol kariyerini noktaladı.

Bafetimbi Gomis'den futbola veda

Son olarak Japonya Ligi'nde Kawasaki forması giyen , 39 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Futbola 2002 yılında St. Etienne altyapısında başlayan Gomis daha sonra sırasıyla Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.

785 MAÇ 353 GOL

Kariyerinde toplam 785 maça çıkan Fransız forvet 353 Gol﻿​, 75 asistlik istatistik yakaladı.

Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis, kariyerinde toplam 13 Kupa kazanmıştı. 

Bafetimbi Gomis'den futbola veda - 1
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