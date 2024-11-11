Bafetimbi Gomis'den futbola veda
Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, futbol kariyerini noktaladı.
Son olarak Japonya Ligi'nde Kawasaki forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında yeşil sahalara veda etti.
Futbola 2002 yılında St. Etienne altyapısında başlayan Gomis daha sonra sırasıyla Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.
785 MAÇ 353 GOL
Kariyerinde toplam 785 maça çıkan Fransız forvet 353 Gol, 75 asistlik istatistik yakaladı.
Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis, kariyerinde toplam 13 Kupa kazanmıştı.
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