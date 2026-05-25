Bahçeli'den Çorum FK'ya tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ,​​​​​​​ Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK 'yi kutladı.



Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselerek unutulmaz bir başarıya imza atan Arca Çorum FK camiasını ortaya koydukları emekten dolayı yürekten kutluyor, yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda kendilerine üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.