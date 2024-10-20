Bahçelievler Belediyesi Kulübü'nden olaylı Beşiktaş maçı açıklaması

Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile yapılan maçta yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaparak; dostluk, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?



Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor arasında Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılan maç, yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durmuştu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz." ifadeleri yer almıştı.



Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sporun temelinde dostluk, saygı ve centilmenlik yer almakta olup, bu değerlerin korunması gerektiğine inanan bir kulüp olarak, güzide Beşiktaş Kulübümüz ile oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz." denildi.



Açıklamada, "Öncelikle, yapılan açıklamalarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, spora gönülden bağlı ve sporsever bir kişilik olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuştur. İlgili maç sırasında da kendisi, iddiaların aksine, salonda sakin bir şekilde yerini almış, kimseye hakaret veya olumsuz bir tutum sergilememiştir. Bu durum, video görüntüleri ile de açıkça ortadadır." ifadeleri kullanıldı.



Bahçelievler Belediyesi olarak, sporun dostluk ve birlik ruhu etrafında yaşanması gerektiğine inandıklarının kaydedildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bu nedenle, spor sahalarında saygı ve centilmenlikten ödün verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor; kadınlar ve çocukların da bulunduğu ortamlarda sporun ahlakına uygun davranışların sergilenmesini önemle vurguluyoruz. Olayların farklı yerlere çekilmemesi dileğiyle, tüm spor camiasını dostluk, birlik ve beraberlik duyguları içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize verdikleri emek ve mücadele için teşekkür eder, güzide Beşiktaş Kulübümüze de sahadaki centilmence mücadele için saygılarımızı sunarız."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!



Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz.



Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz.



Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur.



Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."