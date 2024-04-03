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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finalde

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ilk maçta deplasmanda 81-80 mağlup olduğu İtalya'nın Itelyum Varese takımını rövanşta 81-73 yenerek FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finalde

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada rakibine üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 26-21 önde tamamladı.

İkinci periyotta Mavi-beyazlılar farkı 9 sayıya kadar çıkarırken, İtalyan ekibi dış atışlarla oyundan kopmadı. Ancak taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olan Bahçeşehir Koleji, devreyi 47-39 önde kapattı.
 
Üçüncü periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, son çeyreğe 59-51 üstünlükle girdi. Çekişmeli geçen son periyotta savunmada ve hücumda etkili olan Varese, farkı kapatarak son 5 dakikaya 66-64 önde girdi. Bouteille ve Kell’in üçlükleriyle toparlanan Mavi-beyazlılar, yeniden öne geçti. Sıkı savunma ile rakibini geride bırakan Bahçeşehir Koleji, Itelyum Varese’yi 81-37 yenerek, adını finale yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, finalde Niners Chemnitz (Almanya) ile Surne Bilbao Basket (İspanya) arasındaki eşleşmenin kazananı ile mücadele edecek. Alman ekibi, ilk maçta rakibini 98-73 mağlup etmişti.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda final karşılaşmaları 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 20, Boutsiele 25, Cavanaugh 4, Scrubb 12, Taylor 5, Kell 10, Ahmet Yılmaz, Muhammed Baygül, Egehan Arna 5, Berkay Candan

ITELYUM VARESE: Brown 8, Mannion 5, McDermott 20, Moretti 13, Spencer 6, Ulaneo 6, Besson 6, Woldetensae 9

1’İNCİ PERİYOT: 26-21

DEVRE: 47-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-51

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