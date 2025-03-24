Bahçeşehir Koleji-Gran Canaria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. BKT Avrupa Kupası yarı final serisinde iki galibiyet ulaşacak takım, finale yükselecek. İşte, Bahçeşehir Koleji-Gran Canaria maçı hakkında bilgiler...



Bahçeşehir Koleji-Gran Canaria maçı, 25 Mart Salı günü yapılacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Bahçeşehir Koleji-Gran Canaria maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN TURNUVA KARNESİ



İstanbul temsilcisi, tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 85-81 üstünlük kurarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Organizasyonda bir şampiyonluğu bulunan Gran Canaria ise A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. basamakta bitirdi. 8'li final etabında Umana Reyer'i (İtalya) 84-80 yenerek saf dışı bırakan İspanya temsilcisi, çeyrek finalde ise Hapoel Bank Yahav'ı (İsrail) 92-89'luk skorla eleyerek yarı finale çıktı.



İKİ TAKIMIN REKABETİ



İki takım bu sezon grup aşamasında iki kez karşılaştı. İspanya'daki karşılaşmayı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabaka ise Bahçeşehir Koleji'nin 73-65 üstünlüğüyle sonuçlandı.