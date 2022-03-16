Bahçeşehir Koleji yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz'in Sporting ekibini 66-54 yendi.



İlk maçı da 73-70 kazanan İstanbul temsilcisi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Karşılaşma NTVSpor.net'ten naklen yayınlandı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Marko Vuckovic (Slovenya), Gintaras Maciulis (Litvanya)



Bahçeşehir Koleji: Smith 16, Dekker, Jones, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş, Muhammed Baygül 15, Black 12, Berkay Candan 7, Erkan Yılmaz 4, Solomon



Sporting: Downs 9, Omlid 10, Patton 6, Smith 6, Williams 4, Araujo 3, Ventura 6, Tuoyo 10, Fofana, Monteiro, Cardoso, Fernandes



1. Periyot: 15-19



Devre: 28-39



3. Periyot: 41-46



Beş faulle çıkan: 37.31 Tuoyo (Sporting)