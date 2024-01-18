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Bahis cezası biten Ivan Toney sahalara dönüyor

Bahis tutkusu yüzünden sahalardan uzun süre ayrı kalan Ivan Toney'nin cezası bitti. İngiliz futbolunun yükselen yıldızı, 8 ay sonra sahalara dönüyor.

Bahis cezası biten Ivan Toney sahalara dönüyor

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Geçtiğimiz yıl Premier Lig'de Brentford'la 20 gol atarak adından söz ettiren Ivan Toney, yapılan soruşturma sonrası 232 kez bahis kurallarını çiğnediğini kabul etmişti.

Mayıs ayında 8 ay futboldan men cezası alan 27 yaşındaki fubolcunun cezası bitti.

GÖREV VERİLİRSE SAHAYA ÇIKACAK

Eylül ayında takımlara çalışmalara başlayan Toney, görev verilmesi halinde cumartesi günü oynanacak Brentford-Nothingam Forrest maçında forma giyebilecek.

Ivan Toney, geçen yılki performansıyla mart ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı forması giymişti.

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