Bahis cezası biten Ivan Toney sahalara dönüyor

Geçtiğimiz yıl Premier Lig'de Brentford'la 20 gol atarak adından söz ettiren Ivan Toney, yapılan soruşturma sonrası 232 kez bahis kurallarını çiğnediğini kabul etmişti.

Mayıs ayında 8 ay futboldan men cezası alan 27 yaşındaki fubolcunun cezası bitti.

GÖREV VERİLİRSE SAHAYA ÇIKACAK



Eylül ayında takımlara çalışmalara başlayan Toney, görev verilmesi halinde cumartesi günü oynanacak Brentford-Nothingam Forrest maçında forma giyebilecek.

Ivan Toney, geçen yılki performansıyla mart ayında ilk kez İngiltere Milli Takımı forması giymişti.