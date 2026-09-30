Bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ), Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

Sevk edilenler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da var.



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'deki 4 büyük takımdan PFDK'ya sevk edilen isimler şöyle:

Beşiktaş: Tarkan Şer, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinkaya

Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir Erdem, Erdem Sezer

Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Ural Aküzüm

Trabzonspor: Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici