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Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı

Kariyerine Brentford'da devam eden İngiliz futbolcu Ivan Toney, yasa dışı bahisten 8 ay men cezası aldı.

Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.

İngiltere Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.

Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.

Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı - 1
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