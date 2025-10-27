Bahis skandalı sonrası kulüplerden çarpıcı açıklamalar: "Küme düşme kaldırılsın"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi.



Hacıosmanoğlu'nun sözleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kulüplerden de açıklamalar peş peşe geldi.



GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: "TÜRK FUTBOLUNUN TEMEL DEĞERLERİNE AĞIR BİR DARBEDİR"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasının Türk futbolundaki güven ve adalet krizini gözler önüne serdiğini belirtti.



Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir. Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübünün temiz futbol adına sürece her türlü desteği vereceğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:



"Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübünün bu sürece ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek.

FENERBAHÇE BAŞKANI SARAN: "VAHİM AÇIKLAMALAR"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmasına ilişkin olarak, "Bugünkü açıklamalar, hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti." dedi.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti, çocuklarla bir araya geldi.



Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:



"Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması... Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli, vahim açıklamalar... Türk futbolu adına üzücü, şok edici ama en azından ortaya çıkması da umut verici. Ben Hacıosmanoğlu'nu, federasyonu kutluyorum ve sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de tabii ki takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce ilgileneceğiz. İnşallah milat olur, bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Uzun süre oldu, hep dile getiriyorduk ama en azından ortaya çıktı. Tekrar kutluyorum, çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik, bundan sonra da en yakın takipçisi biz olacağız."

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran.

BEŞİKTAŞ: "ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILSIN"



Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasının temiz futbol için milat olduğunu açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bahis oynayan hakemlerin ve bahis oynanan maçların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonunun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.

ÜMRANİYESPOR: "KÜME DÜŞME KALDIRILMALIDIR"



Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurmasına dair açıklama yaptı.



Kulübün X platformundan yaptığı açıklamada, "Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu başkanının yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, 152 hakemin bahis oynaması sebebiyle alınan kararların ve sonuçların temiz olmadığı aktarılarak, "Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır. Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, 'Görmedim, duymadım.' diyenlerin de sorumluluğundadır. Bu saatten sonra kimse 'Futbolumuz temizdir.' diyemez. Bu saatten sonra kimse 'Adalet var.' diyemez." denildi.



Kulübün açıklamasında bu düzenin kabul edilmemesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur. Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz. Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissedemez. Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır. Bu çağrımız sadece Ümraniyespor için değil, Türk futbolu için yapılmış bir çağrıdır. Bugün susanlar, yarın aynı adaletsizliğin mağduru olacaklardır."



Açıklamada, Ümraniyespor'un Türk futbolu için mücadele ettiği belirtilerek, "Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır. Biz bu mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, Türk futbolunun onuru adına veriyoruz. Adalet sağlanmadan hiçbir şey normalleşmeyecek. Bu leke temizlenmeden futbolun adı bile anılmayacak. Bu ülkede dürüst insanların, temiz futbol isteyenlerin sesi duyulana kadar biz susmayacağız. Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz. Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız." ifadelerine yer verildi.



TRABZONSPOR: "TARİHİ BİR FIRSAT"



Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürecin, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun en temel ihtiyacının, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesi olduğu belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdikleri yapısal çürümenin boyutunun açıkça ortaya çıktığı ifade edilerek, şöyle devam edildi:



"Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise halen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır."



Trabzonspor Kulübü olarak yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığının ve adaletin tesis edilmesi gerektiği konusunda çağrılarının ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı da kaydedilerek, "Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan.

KARAGÜMRÜK: "FUTBOL CAMİASINDAN TEMİZLENMELİLER"



Fatih Karagümrük Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürecin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.



Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını ifade etmiştir. Yapılan bu açıklamaları büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip ettik. Sahada adaleti sağlamaları gereken hakemlerin bahis oynamaları ve kişisel çıkarları uğruna maçları manipüle etmeleri kesinlikle kabul edilemez. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmasını daha da derinleştirmesini ve bahis oynayan bu hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bahis oynandığını da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmasını talep ediyoruz.



Bugünü bir milat olarak görerek tüm spor kulüplerine de çağrımız şudur: Profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerimiz kendi iç denetimlerini yapmalı ve sahada verilen emeğe gölge düşüren kişiler futbol camiasından temizlenmelidir."



SARIYER: "DİKKATLE İZLEYECEĞİZ"



Sarıyer Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürece destek vereceklerini vurguladı.



Mavi-beyazlı kulüpten ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"1. Lig’e yükseldiğimiz bu sezonda, ilk günden itibaren yanlış hakem kararlarıyla kaybedilen puanların en büyük mağduriyetini yaşayan kulüplerden biri olduk. Bugün yapılan açıklamalar, bu süreçte gösterdiğimiz mücadelenin ve dile getirdiğimiz endişelerin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sarıyer Spor Kulübü olarak, bu konunun en yakın takipçisi olacağız ve ilgili kurumların atacağı adımları, uygulanacak yaptırımları dikkatle izleyeceğiz. Ayrıca, adil yönetim ve eşit rekabet ortamı için tüm kulüpleri ortak bir basın açıklaması yapmaya davet ediyoruz. Birlikte hareket ederek Türk futbolunda şeffaflık, adalet ve hesap verebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."



TFF'nin futboldaki düzeni, disiplin mekanizmalarını ve fair-play ilkelerini koruma çabalarının kulüp olarak yanında olduğunun da altı çizilerek, "TFF ile iş birliği içinde sürecin doğru işletilmesi ve gerektiğinde etkin yaptırımların uygulanması için destek vereceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Türk futbolunda herkes için adalet ilkesinin hayata geçmesi adına, bu birlikteliğin ve ortak duruşun önemine inanıyoruz." görüşlerine yer verildi.

