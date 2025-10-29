Bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer aldı.



Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edildi.



İlgili hakemler kararın açıklanmasından itibaren 48 saat içinde savunma verecek. Peki üst klasman hakemlerinin bu sezonki karneleri nasıl? İşte 7 hakemin karnesi...