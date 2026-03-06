Bahis soruşturması | Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış 507 isim hakkındaki kararları duyurdu.

Bahis eylemi nedeniyle Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye 45 gün; Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."

507 İSİM HAKKINDA VERİLEN KARARLAR