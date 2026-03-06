Bahis soruşturması | Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına ceza
06.03.2026 17:05
Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 507 isim hakkında kararlar açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den önemli isimlere ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış 507 isim hakkındaki kararları duyurdu.
Bahis eylemi nedeniyle Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye 45 gün; Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış kişilerle ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."
507 İSİM HAKKINDA VERİLEN KARARLAR
1- ABDULGAFUR SAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ABDULHALİM BİLDEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- ABDULKADİR SEZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- ABDULKADİR YALVAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ABDULLAH AKAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ABDULLAH TARIK DİKMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- ABDULLAH ÜREK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ABDULLAH YENER İNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- ABDULRAHİM KARAHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
10-ABDURRAHMAN EFE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
11-ABDURRAHMAN KANDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
12-ADEM KALIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
13-ADEM TEPEALAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
14-AHMET ANIL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
15-AHMET ATACAN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
16-AHMET CENGİZHAN ULUCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
17-AHMET ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
18-AHMET FURKAN YAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
19-AHMET FURKAN YÜRÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
20-AHMET GÖREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
21-AHMET SELAHATTİN PAZARLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
22-AHMET TARLACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
23-AHMET TORLAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
24-ALİ CEM KAYMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
25-ALİ ÇETİN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan
disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
26-ALİ ENGELOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
27-ALİ GASSALOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
28-ALİ GÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
29-ALİ MUHARREM ERZURUM’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
30-ALİ ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
31-ALİ SAVAŞ BABAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
32-ALİ TAŞPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
33-ALİHAN ÖZAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
34-ANIL KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
35-ARDA ÇINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
36-ARDA ŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
37-ARTUN KIRMIZIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
38-ASKER İLKER AY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
39-ATAKAN GÜRGAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
40-ATAKAN NAZAROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
41-ATALAY DOSTUGÜR’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
42-AYDIN BALCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
43-AYDIN KAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
44-AYHAN KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
45-AYKUT ADEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
46-AYKUT DURMAZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
47-AYTEKİN AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
48-AYTUĞ IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
49-AZİZ CAN ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
50-BAHADIR KAYGUSUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
51-BARIŞ GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
52-BARIŞ AYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
53-BARIŞ ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
54-BARIŞ KURTGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
55-BAŞAR YÖNGEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
56-BATUHAN ERKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
57-BATUHAN ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
58-BATUHAN ÜNAL ŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
59-BAVER YAZICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
60-BAYRAM ARIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
61-BAYRAM SAYGILI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
62-BERAAT TUNGUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
63-BERDAN İLEN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
64-BERK ERSEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
65-BERK GEZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
66-BERK IŞIKOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
67-BERKAN ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
68-BERKAY CENGİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
69-BERKAY KARSLI hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
70-BERKAY ÜSTÜNDAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
71-BERKE ÇALIKOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
72-BEYHAN DEMİRCİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
73-BİLAL OKÇU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
74-BİLAL TUNCEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
75-BİLGEHAN ALP MEMİŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
76-BORA KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
77-BUĞRA SARP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
78-BURAK ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
79-BURAK ULUKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
80-BURAK ATASOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
81-BURAK CAN CANTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
82-BURAK ÇİMEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
83-BURAK KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
84-BURAK KÜTÜKKIRAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
85-BURAK SUBAŞI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
86-BURAK YUSUF DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
87-BURHAN SAMET APAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
88-BURHAN SUCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
89-BÜLENT ECE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
90-BÜLENT KARKUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
91-BÜNYAMİN ENES İNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
92-CAN GÜLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
93-CAN YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
94-CANALP MANDACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
95-CANPOLAT SELÇUK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
96-CEM EROL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
97-CEM YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
98-CEMAL KARAKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
99-CENGİZ KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
100-CENGİZ KAZDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
101-CENGİZ TOPRAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
102-CENK ÖZYILMAZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
103-CİHAN AYKUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
104-CİHAN BİRİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
105-CİHANGİR YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
106-COŞKUN BAYRAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
107-CUMALİ NAMLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
108-ÇAĞATAY KAŞIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
109-ÇAĞLAR KUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
110-ÇAĞLAYAN CÜCEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
111-ÇETİN ADİL ERKEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
112-DAVUT KİLVAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
113-DEMİR ALİ BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
114-DEMİRHAN EREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
115-DENİZ KARAYEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
116-DENİZ KÖMÜRCÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
117-DENİZ SATILMIŞ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
118-DERDA VATANSEVER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
119-DERYA ÖNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
120-DİLA AKDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
121-DURSUN IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
122-EBUBEKİR ARIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
123-ECEVİT AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
124-EKREM GELDEGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
125-EMİN KARS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
126-EMİR ATEŞDAĞLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
127-EMİRHAN OKUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
128-EMİRHAN TÜRKERİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
129-EMRAH İŞBİLİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
130-EMRAH URTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
131-EMRE FETTAHOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
132-EMRE AKYOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
133-EMRE BATUHAN AKCA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
134-EMRE GÖKÇE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
135-EMRE GÜRKAN KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise
de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
136-EMRE ŞENGİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
137-EMRE TAŞCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
138-EMRE UÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
139-EMRE YEŞİL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
140-EMRULLAH AĞRALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
141-ENDER TOPALOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
142-ENES GÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
143-ENES KARS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
144-ENES NALBANT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
145-ERALP ATAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
146-ERAY ULU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
147-ERCAN ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
148-ERCAN ÖZTÜRK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
149-ERCAN YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
150-ERDAL ÖZAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
151-ERDEM ÖZYEŞİL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı
geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan
disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
152-ERDİNÇ ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
153-EREN AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
154-EREN CAN ESER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
155-EREN SARIGÜL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
156-EREN SARIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
157-ERGÜLÜ ALTUNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
158-ERHAN GÜNEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
159-ERHAN SULUKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
160-ERKAN AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
161-ERKAN KAHRAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
162-ERKAN VARLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
163-ERKAN YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
164-ERKİN ÇAKAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
165-ERSİN ÖKTEM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
166-ERŞAN SOĞANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
167-ERTAŞ ŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
168-ERTUĞRUL YURDAGÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
169-EVRİM ZİNCİDİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
170-EYÜP EMRE YEŞİLLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
171-EYÜP GÜLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
172-FARUK PEKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
173-FATİH AYHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
174-FATİH BURAK BAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
175-FATİH İNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
176-FATİH NAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
177-FATİH ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
178-FATİH ŞABAN YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
179-FATİH TOBAKÇAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
180-FEHMİ ATAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
181-FERHAT BOZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
182-FERHAT GÖKAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
183-FERHAT TAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
184-FERHAT YANÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
185-FETHİ FISTIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
186-FEYYAZ AYHAN SEZEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
187-FIRAT GÜNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
188-FIRAT SOĞUK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
189-FIRAT YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
190-FUAT MERDANE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
191-FURKAN YURTCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
192-FURKAN ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
193-FURKAN GÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
194-FURKAN KURU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
195-FURKAN ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
196-GALİP KÜÇÜKGENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
197-GALİP TOLGA ERTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
198-GAMZE ÖZDEVECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
199-GARİP BOZOĞLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
200-GEZGİN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
201-GİZEM ERSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
202-GÖKBERK USANMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
203-GÖKHAN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
204-GÖKHAN AYAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
205-GÖKHAN ENGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
206-GÖKHAN ÖZHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
207-GÖKHAN TOKCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
208-GÜLTEKİN TOPUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
209-GÜRBEY KAHVECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
210-GÜRKAN ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
211-HAKAN ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
212-HAKAN GÜNEY’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
213-HAKAN KÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
214-HAKAN TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
215-HAKKI AYTAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
216-HALDUN BAYRAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
217-HALİL BORAN ÇİFTLİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
218-HALİL YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
219-HAMZA KARAKILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
220-HARUN DOBRUCA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
221-HASAN ALAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
222-HASAN AYVAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
223-HASAN HARTUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
224-HASAN HÜSEYİN KÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
225-HASAN KARAHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
226-HASAN SANDAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
227-HASAN YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
228-HATİCE ÖZLEM OKKA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
229-HAYDAR YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
230-HIDIR CAN KOYUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
231-HİDAYET DENİZ ÇINAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış
ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
232-HİKMET BİLGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
233-HULUSİ COŞKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
234-HÜSEYİN DORA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
235-HÜSEYİN GÜNAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
236-HÜSEYİN KURNAZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
237-HÜSEYİN ÖNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
238-HÜSEYİN ÖRESİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
239-İLYAS GÖKHAN GÜNAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
240-İBRAHİM CAN SÜRER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
241-İBRAHİM EMİRLEROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
242-İBRAHİM EREN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
243-İBRAHİM ETHEM İRAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
244-İLHAN DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
245-İLHAN YÜRÜKER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
246-İLYAS ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
247-İLYAS FİDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
248-İREM BAHAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
249-İRFAN KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
250-İSA ANAMAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
251-İSA ZEYREK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
252-İSMAİL ÇALIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
253-İSMAİL ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
254-İSMAİL ERMAN BÜYÜKGÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
255-İSMAİL GÖKDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
256-İSMAİL MERT CANGÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
257-İSMAİL ÜSTÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
258-İZZET PEKCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
259-KAAN BAYDAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
260-KAAN ÖZENSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
261-KADİR BEŞİKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
262-KADİR CAN TUNCEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
263-KADİR YAĞIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
264-KAZIM BAYRAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
265-KAZIM EMRE ÇAĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
266-KEMAL EROL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
267-KEMAL ÖZBEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
268-KENAN YALÇIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
269-KERİM ÇAKMAKÇI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
270-KIVANÇ BÜYÜKESEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
271-KORAY AKYÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
272-KUTAY CANER hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
273-KUTLU AKBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
274-KÜRŞAT YARAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
275-LATİF GÜLPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
276-LEVENT ERSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
277-LEVENT ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
278-LEZGİN ŞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
279-MAHMUT BOLAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
280-MAHMUT ÇALIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
281-MAHMUT UĞUR ÇİLKIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
282-MARİA KASAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
283-MEHMET BULUT DEMİRCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
284-MEHMET CAN OTAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
285-MEHMET CAN SAVCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
286-MEHMET CAN ŞENTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
287-MEHMET EMİN GÖKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
288-MEHMET EMRE ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
289-MEHMET ERGEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
290-MEHMET KAMURAN POLAT’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
291-MEHMET KOCAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
292-MEHMET MUSTAFA ORUÇOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
293-MEHMET NAİL ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
294-MEHMET OLGUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
295-MEHMET ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
296-MEHMET RAHMİ ALPÖZGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
297-MEHMET SEDAT GÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
298-MEHMET SÜLÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
299-MEHMET TOSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
300-MEHMET VERGİLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
301-MEHMET YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
302-MEHMET YİĞİT’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
303-MEHMET ZEKİ YAKUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
304-MELİH BİÇER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
305-MERT IRMAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
306-MERT MERAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
307-MERT MERDİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
308-MERT ULU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
309-MERTCAN PÜSKÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
310-MERTCAN TANTEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
311-MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk
yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE
YER OLMADIĞINA,
312-MESUT ENGİN KORKUSUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
313-MESUT EROĞLU (YALDIZLI)’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
314-MESUT ŞAHİNTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
315-METİN ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
316-METİN YAKTI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
317-MEVLÜT ENGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
318-MUAMMER GÖGCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
319-MUAS SEFKAN İŞLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
320-MUHAMMED ALİ DİNÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
321-MUHAMMED DEMİRTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
322-MUHAMMED FATİH YENİAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
323-MUHAMMED FURKAN KARADENİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2.
maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
324-MUHAMMED SADIK SEFEROĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk
yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE
YER OLMADIĞINA,
325-MUHAMMET CAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
326-MUHAMMET SAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
327-MUHARREM KOCAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
328-MUHARREM SÖNMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
329-MUHARREM UĞUR YAVUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
330-MURAT ADIGÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
331-MURAT AĞCADAĞLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
332-MURAT BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
333-MURAT ÇAĞLAR ÖZÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
334-MURAT ÇALIŞKAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
335-MURAT DOST’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
336-MURAT ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
337-MURAT TEKŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
338-MURAT YAMAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
339-MUSTAFA ATILGAN GÜÇ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
340-MUSTAFA BOSTANCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
341-MUSTAFA CEM BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
342-MUSTAFA GÜVERCİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
343-MUSTAFA İŞBİTİRİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
344-MUSTAFA KAĞAN COŞKUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
345-MUSTAFA MERİÇ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
346-MUSTAFA ONUR SERBEST’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
347-MUSTAFA ÖVÜŞ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
348-MUSTAFA TERZİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
349-MUSTAFA ÜMİT CAN DÖLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
350-MUSTAFA YİĞİT SOYLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
351-MUSTAFACAN KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
352-MUZAFFER İNAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
353-MÜSLÜM SERHAN ACAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
354-NASIR ALİ TOKMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
355-NİDA KOYUN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
356-NİHAT EKE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
357-NUMAN ÇALTULU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
358-NURİ ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
359-NURİ ULUER hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
360-OĞUZ KAAN BAŞTUĞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
361-OĞUZHAN EMRE AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
362-OĞUZHAN KOLOT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
363-OĞUZHAN ŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
364-OĞUZHAN TURKAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
365-OKTAY BAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
366-OKTAY ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
367-OLCAY KARAKAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
368-ONUR ÇETİNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
369-ONUR GÖNÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
370-ONUR KILINÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
371-ORÇUN SARIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
372-ORHAN ELKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
373-ORHAN ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
374-ORHAN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
375-OSMAN BİRİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
376-OSMAN DOĞRU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
377-OSMAN DURAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
378-OZAN ALDATMIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
379-OZAN ERBİL ALİCANOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
380-OZAN ONUR KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
381-ÖKKEŞ ÇAYIRCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
382-ÖMER BUZBUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
383-ÖMER ÇAKIR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
384-ÖMER EMRE ŞENEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
385-ÖMER FARUK TÜTÜNCÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
386-ÖMER FARUK YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
387-ÖMER FİDAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
388-ÖMER GENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
389-ÖMER TEMEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
390-ÖNDER BOZBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
391-ÖZDE EZEL ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
392-ÖZGÜN EVRİM PEKER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
393-ÖZGÜR DURGUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
394-ÖZGÜR NAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
395-ÖZGÜR SAVAŞ BİLGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
396-ÖZGÜR TAKA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
397-ÖZGÜR YALÇIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
398-ÖZKAN AKTUĞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
399-ÖZKAN ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
400-ÖZMEN GÜRBÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
401-PELİN ÇETE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
402-RAMAZAN EBRU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
403-RAMAZAN EMRE KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
404-RAMAZAN GÖZÜKÜÇÜK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
405-RAŞİT ŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
406-RIDVAN ERDEM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
407-SAFA PARLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
408-SAİTNUR IŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
409-SALİH GÜREL GÜRELİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
410-SAMET CAN ÜNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
411-SARUHAN KARAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
412-SAYGIN ENGİN YAMÇİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
413-SEÇKİN ŞENIŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
414-SEDAT EKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
415-SEDATCAN TAŞDEMİR (KANTAR)’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
416-SEFA YILDIRAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
417-SEFER GÜRELLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
418-SELÇUK GÜLFİDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
419-SELÇUK KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
420-SELÇUK SERBEST’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
421-SELİM CAN AKÇE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
422-SELİM KAYALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
423-SEMİH ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
424-SEMİHCAN KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
425-SERCAN SAYARAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
426-SERCAN YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
427-SERDAR ATASOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
428-SERDAR İPEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
429-SERHAT ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
430-SERHAT TALAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
431-SERKAN VOLKAN SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
432-SERTAN TAVUKÇU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
433-SEZGİN AĞUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
434-SİNAN ERİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
435-SİNAN KORKMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
436-SİNAN UMMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
437-SONER KARAGÜLLE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
438-SONER KARATEKE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
439-SULTAN MURAT AVCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
440-SÜLEYMAN ONUR SOYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
441-SÜLEYMAN ÖZÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
442-ŞAHİN AKTULUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
443-ŞEVKET KIRILMIŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
444-ŞÜKRÜ YİĞENOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
445-TAYLAN KARSLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
446-TAYLAN ÖZGÜR CANTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
447-TEVFİK ERDEM ÖZBİLEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
448-TOLGA AKYOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
449-TOLGA İHSAN KAPLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
450-TOLGA KARATAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
451-TOLGAY SEVER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
452-TOLUNAY NUR UZUNLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
453-TUGAY BORAZAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
454-TUNCAY KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
455-TURGAY AKTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
456-TURGAY CANKURTARAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
457-TUNCER YOKUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
458-UBEYDULLAH KÜÇÜKAKÇALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi
uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
459-UBEYDULLAH ONGEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
460-UFUK KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
461-UĞUR DENİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
462-UĞUR DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
463-UĞUR YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
464-UĞUR ZORÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
465-UMUT CAN ÖZCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
466-UMUT DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
467-ÜMİT ORAZALİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
468-ÜMMÜGÜLSÜM YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
469-ÜNAL KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
470-VEDAT İLHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
471-VELİ İDGÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
472-VELİ KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
473-VELİ YÜCEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
474-VEYSİ SEVİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
475-VOLKAN MEMİŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
476-VURAL AKYILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
477-YASİN AŞIK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
478-YASİN DAĞAŞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
479-YASİN GENÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
480-YAVUZ LİMA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
481-YENER SADIKLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
482-YENER USTA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13.
maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
483-YILDIRIM BAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
484-YILMAZ RENKSİZKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
485-YILMAZ ŞENCİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat
olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
486-YİĞİT FERHAT EŞBİLEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
487-YİĞİT OKCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
488-YUNUS BAYDİLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
489-YUNUS EMRE BATTAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca
takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
490-YUNUS EROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
491-YUNUS HAKAN KIRTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
492-YUNUS ÖZEKİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
493-YUNUS TAŞKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
494-YUNUS TÜLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
495-YUSUF BAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY
HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
496-YUSUF MERCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
497-YUSUF ÖZYURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
498-YUSUF SAMUK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
499-YUSUF YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
500-YÜCEL BAŞTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
501-YÜCEL YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
502-ZAFER AZTOPAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12
AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
503-ZAFER NEMUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren
3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
504-ZAFER YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
505-ZEYNEP SIRMA ÇABUK’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve
FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK
MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
506-ZÜBEYR ÇİÇEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin
13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
CEZASI ile cezalandırılmasına,
507-HAYRİ ÇAVUŞOĞLU hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de;
isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER
OLMADIĞINA,
Karar verilmiştir."