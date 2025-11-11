Bahis soruşturması: Hangi kulüpten kaç futbolcu var? Bir takımdan 18 kişi sevk edildi

11.11.2025 12:52

NTV - Haber Merkezi

TFF'nin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği futbolcular listesinin zirvesinde Diyarbekirspor var. İşte ayrıntılar ve rakamlarla bahis sroutşrması...

 Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

 

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.

1024 futbolcu arasında Süper Lig'den 27 isim var. 18 futbolcusu sevk edilen Diyarbekirspor en çok sevkin gerçekleştiği kulüp olurken,, Ağrıspor, Erbaaspor, Yalova Futbol Kulübü, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat Spor da listede ismi en çok geçen takımlar oldu.

 

Bir kere bahis oynadıkları tespit edilen 47 futbolcunun olası sevkleri konusundaki karar, yeni delil ve bilgiler çerçevesinde ilerleyen günlerde verilecek.

 

EN ÇOK FUTBOLCUSU SEVK EDİLEN KULÜPLER

 

18 Diyarbekirspor

17 Ağrıspor

17 Erbaaspor

16 Yalova FK

15 Bingölspor

15 Mazıdağı Fosfat Spor

 

HANGİ LİGDEN KAÇ FUTBOLCU VAR?

 

SÜPER LİG: 27

1. LİG: 86

2. LİG: 282

3. LİG: 629

PFDK, hakem Zorbay Küçük'ün tedbirini kaldırdı.

SÜPER LİG OYUNCULARI

 

Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

 

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

 

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

 

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

 

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

 

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

 

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

 

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

 

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

 

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

 

Samsunspor: Celil Yüksel

 

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

 

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

 

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

