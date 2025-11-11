Bahis soruşturması: Hangi kulüpten kaç futbolcu var? Bir takımdan 18 kişi sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.



1024 futbolcu arasında Süper Lig'den 27 isim var. 18 futbolcusu sevk edilen Diyarbekirspor en çok sevkin gerçekleştiği kulüp olurken,, Ağrıspor, Erbaaspor, Yalova Futbol Kulübü, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat Spor da listede ismi en çok geçen takımlar oldu.

Bir kere bahis oynadıkları tespit edilen 47 futbolcunun olası sevkleri konusundaki karar, yeni delil ve bilgiler çerçevesinde ilerleyen günlerde verilecek.

EN ÇOK FUTBOLCUSU SEVK EDİLEN KULÜPLER

18 Diyarbekirspor

17 Ağrıspor

17 Erbaaspor

16 Yalova FK

15 Bingölspor

15 Mazıdağı Fosfat Spor

HANGİ LİGDEN KAÇ FUTBOLCU VAR?

SÜPER LİG: 27

1. LİG: 86

2. LİG: 282

3. LİG: 629