Bahis soruşturması: Hangi kulüpten kaç futbolcu var? Bir takımdan 18 kişi sevk edildi
11.11.2025 12:52
NTV - Haber Merkezi
TFF'nin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği futbolcular listesinin zirvesinde Diyarbekirspor var. İşte ayrıntılar ve rakamlarla bahis sroutşrması...
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.
1024 futbolcu arasında Süper Lig'den 27 isim var. 18 futbolcusu sevk edilen Diyarbekirspor en çok sevkin gerçekleştiği kulüp olurken,, Ağrıspor, Erbaaspor, Yalova Futbol Kulübü, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat Spor da listede ismi en çok geçen takımlar oldu.
Bir kere bahis oynadıkları tespit edilen 47 futbolcunun olası sevkleri konusundaki karar, yeni delil ve bilgiler çerçevesinde ilerleyen günlerde verilecek.
EN ÇOK FUTBOLCUSU SEVK EDİLEN KULÜPLER
18 Diyarbekirspor
17 Ağrıspor
17 Erbaaspor
16 Yalova FK
15 Bingölspor
15 Mazıdağı Fosfat Spor
HANGİ LİGDEN KAÇ FUTBOLCU VAR?
SÜPER LİG: 27
1. LİG: 86
2. LİG: 282
3. LİG: 629
PFDK, hakem Zorbay Küçük'ün tedbirini kaldırdı.
SÜPER LİG OYUNCULARI
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak