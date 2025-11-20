Bahis soruşturması | "TFF bir alt lige düşürülme kararı verebilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bahis soruşturmasında yeni operasyonların geleceğini açıklamasının ardından Spor Hukukçusu Emin Özkurt, NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

"Türk futbol tarihinin en önemli soruşturmasıdır." diyen Özkurt, "Lokomotifi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bu iş bahisten çıktı, şikeye evrildi." ifdelerini kullandı.

"ALT LİGE DÜRÜLÜLME KARARI GÜNDEME GELECEK"

Özkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde alınacak verilerle daha fazla kulüp başkanı, kulüp yönetici ve menajerle ilgili soruşturmaların genişlediğini göreceğiz. Aile bireyleri, anne, baba, eş ve kardeşlerin üzerinden hesaplarla da ilerleyecek. Daha sonrasında da iddianameler ortaya çıkacak. TFF'ye yansımaları olacak. Başsavcılığın elde ettiği veriler TFF ile paylaşıldığında şikeden dolayı işlemler de yapması gerekecek. Kulüp başkanları varsa kulüplerin bir alt lige düşürülmesi de gündeme gelecek."



BAŞSAVCILIK NE DEMİŞTİ?



Başsavcı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“İhbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.”