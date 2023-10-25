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Bahis soruşturması: Tonali için karar verildi

İtalyan futbolcu Sandro Tonali hakkında açılan bahis soruşturması nedeniyle futboldan 10 ay men edildi.

Bahis soruşturması: Tonali için karar verildi

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Bahis soruşturması kapsamında İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin cezası belli oldu.

10 AY MEN CEZASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen Tonali, yasa dışı bahis soruşturması sebebiyle futboldan 10 ay men edildi.

Aynı soruşturmadaki bir diğer futbolcu olan Nicolo Zaniolo ise cuma günü Torino'da soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak.

Yasa dışı bahis soruşturmasına Juventus'un yıldızı Nicolo Fagioli'ye ise 7 ay futboldan men cezası verilmişti. 

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