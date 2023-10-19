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Bahis soruşturması: Zaniolo'nun telefon ve tabletinde yapılan inceleme sonuçlandı

İtalya'da gerçekleştirilen bahis soruşturmasında Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tableti incelendi. Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynamadığı tespit edildi.

Bahis soruşturması: Zaniolo'nun telefon ve tabletinde yapılan inceleme sonuçlandı

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İtalya'da başlatılan bahis soruşturması kapsamında Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletinde araştırma yapıldı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Zaniolo'nun telefon ve tabletinde yaplan araştırmaların ardından oyuncunun futbol maçlarına bahis oynadığına rastlanmadı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Kariyerine İngiltere'nin Aston Villa takımında devam eden Zaniolo'nun 150 bin euro civarı para cezasına çarptırılması bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncu ilk soruşturmada bahis değil bir site üzerinden poker oynadığını ifade etmişti.

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